الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى: تعزيز دور الموارد البشرية المؤهلة لبناء أنظمة الضمان الاجتماعى

كتب مدحت وهبة - بتول عصام - تصوير حسين طلال

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، يعكس مدى اهتمام الدولة المصريه بملف التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن من خلال القيادة المؤسسية الواعية التي ترسم خارطه الطريق وتوجيه العمل الجماعى، نستطيع تحويل التحديات لفرص قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وأضاف اللواء جمال عوض، أن دمج القيادة المؤسسية، وتعزيز دور الموارد البشرية المؤهلة هو المفتاح لبناء أنظمة الضمان الاجتماعي، أكثر استدامة وكفاءة، مؤكدًا على خلق أنظمة قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.ك لافتا إلى ، أن الدور والإيمان الراسخ للدولة المصرية لأهمية الضمان والحماية الاجتماعية، واعتباره أحد الزاوية لتحقيق الأمن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه جزء من الأمن القومي وركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ، المقام بالقاهرة و الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمشاركة ممثلي 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد جبران، وزير العمل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي



و يهدف المؤتمر إلي تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .