اليوم السابع
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القوات الصومالية تحبط هجوما إرهابيا لتنظيم داعش فى محافظة برى

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 11:09 ص
القوات الصومالية تحبط هجوما إرهابيا لتنظيم داعش فى محافظة برى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
ريهام عبد الله

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تمكنت القوات الصومالية، من إحباط هجوماً إرهابياً شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء على القاعدة العسكرية للقوات في جبال عل ميسكاد بمحافظة بري شمالي البلاد.

وومن جهتهم أكد الضباط الذين يقودون العملية العسكرية في الصومال، أن العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح أثناء التصدي للهجوم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الصومال الرسمية "صونا".

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد دعا إلى تسريع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الصومالي في تقديم الدعم اللازم للقوات والمجتمع في بونتلاند، الذين يواجهون هذا العدو المشترك.

 







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