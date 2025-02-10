نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت القناة الـ12 العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائهما تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع.



وأشارت القناة إلى أنه "تم تقديم أدلة للأمريكيين على أن الجيش اللبناني لم ينفذ انتهاكات حزب الله. وتعتقد إسرائيل أن واشنطن ستسمح بالتمديد لمنع المنظمة الإرهابية من العودة إلى الحدود".



وفي الثاني من فبراير الجاري، وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي هو أول مسئول يزور الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب.