الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدنمارك.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدنمارك.. ويؤكدان: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة ورفض التهجير.. مصر والدنمارك تشددان على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع.. وتناقشان الوضع فى باب المندب ووقف الهجمات على السفن التجارية..

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