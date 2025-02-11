اليوم السابع
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التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية فى الرياضيات للصف الخامس الابتدائي

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:51 ص
التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية فى الرياضيات للصف الخامس الابتدائي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية فى الرياضيات للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على تقييمات الأسبوع الأول من خلال الرابط

https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/elearnningcontent/content/2025/Primary/Primary5/Term2/Streem/Math_ARABIC_5_Primary/Math_ARABIC_5_Primary.html

ويبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية تزامنا مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية، وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، ولا يوجد نظام تعليمي دون هذه التقييمات.

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1933&schoolTermId=1941&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأداءات الصفية والمنزلية وتقييمات الأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بوابة التعليم الإلكتروني، مؤكده علي استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثانى.

 







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