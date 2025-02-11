الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم وسط تصعيد ميداني ومداهمات

أ ش أ

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاثة منازل في مخيم نور شمس، وأحرقت آخر في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، مع تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، وسط تصعيد ميداني يشمل مداهمات المنازل وإجبار أهلها على مغادرتها.



ومنعت قوات الاحتلال - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) طواقم الإسعاف من دخول مخيم نور شمس للاستجابة لمناشدات مواطنين لمساعدتهم في الخروج، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، وأجبرتها على التواجد على مسافة بعيدة.



وشهد مخيم نور شمس، في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي، موجة جديدة من النزوح الجماعي لعشرات العائلات قسرا، تحت التهديد والترهيب من الاحتلال، وسط إطلاق الأعيرة النارية وسماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.



وتوزع النازحون من المخيم على أماكن مختلفة، حسب ما يفرضه عليهم الاحتلال، حيث توجهت عائلات شرقا باتجاه بلدتي عنبتا وكفر اللبد، وأخرى باتجاه ضاحيتي ذنابة واكتابا والمدينة، ومثلها إلى منطقة المحجر المتاخمة للمخيم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مأمون عبد الأسمر بعد مداهمة منزله في المخيم.



وواصلت جرافات الاحتلال تجريف وتدمير البنية التحتية والممتلكات في مختلف حارات المخيم بدءا من جبل النصر والصالحين والمنشية والمسلخ وصولا إلى الحارات الداخلية، إضافة إلى تجريف شارع نابلس على طول امتداد مداخل المخيم وتدميره بشكل كامل.



وفي مخيم طولكرم، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونشرت فرق المشاة داخل حارات المخيم ومنازله الفارغة، وحولتها لثكنات عسكرية، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف، كما أحرقت منزلا لعائلة العوفي في حارة مربعة حنون.



وواصلت قوات الاحتلال استيلائها على المزيد من المنازل والمباني سكنية في محيط المخيم، خاصة في الحيين الشمالي والشرقي، وحولتها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، كما لاحقت مواطنين حاولوا الوصول لمنازلهم في حارة الشهداء، وأطلقت عليهم الرصاص.



وفي السياق ذاته، انتشرت قوات الاحتلال طوال اليوم في شوارع مدينة طولكرم، وتحديدا في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومفترق أبو صفية في الحي الشرقي وسوق الخضروات، وأعاقت تنقل المواطنين والمركبات، وأوقفتهم وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واعتدت على شاب بالضرب المبرح.



كما داهم جنود الاحتلال محالا ومجمعات تجارية في شارع المستشفى، وحققوا ميدانيا مع أصحابها.