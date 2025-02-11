الأقصر تناقش تجهيزات 30 شاحنة ضمن قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، عقد فعاليات اجتماع لمتابعة تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لغزة والاستعدادات الجارية لتيسير أعمال القوافل، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء الدكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وممثلى الجمعيات الأهلية، حث تم التشديد على حُسن التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنية، وتجهيز المواقع المخطط مرور القوافل بها والتأكيد على أعمال الحماية والتأمين.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، إنه يتم العمل على مدار الساعة لضمان انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من الأقصر ووصولها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، حيث أن محافظة الأقصر تستعد لتجهيز نحو 30 شاحنة حتى يوم 28 فبراير الجارى.

وأكّد نائب محافظ الاقصر، على أن فلسطين قضية أمن قومى للدولة المصرية، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود ومشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع لتقديم الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن هذه القوافل تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها مصر لأجل القضية الفلسطينية، والمساهمة في إعادة الإعمار وإرساء دعائم الاستقرار، مؤكدًا أن شعب مصر سيظل دائمًا سندًا وعونًا للشعب الفلسطيني الشقيق، ويتم متابعة آليات عمل القوافل وأماكن تجمعها فى كل مركز ومدينة، كما قام بالرد على استفسارات أصحاب الجمعيات الأهلية المشاركة فى هذه القوافل من كافة مراكز المحافظة.

وأعرب مسئولي محافظة الأقصر، عن تقديرهم للدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية تجاه الأشقاء فى فلسطين، وأن الشعب المصرى دائماً ما يمد يد العون لأشقائه فى الأوقات الصعبة، حيث أن هذه المبادرة تأتى فى إطار جهود محافظة جنوب سيناء لمساندة أهل غزة، وتعكس روح التضامن الوطنى فى مواجهة التحديات الإنسانية.



الأقصر تناقش تجهيزات 30 شاحنة ضمن قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة