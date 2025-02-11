الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وفرصها على كافة الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 فبراير ، حيث متوقع أن يشهد

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص الأمطار قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويسود اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



والبحر الأحمر معتدل ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.