أجواء شتوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وأهم الظواهر الجوية المتوقعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-2-2025 ، تزامنا مع الأجواء الشتوية التى تتعرض لها البلاد هذه الأيام .



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-2-2025 ، كما يلى :

،طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد.

الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأجواء شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

فرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

البحر الأحمر معتدل : ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر.

البحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.