إمتى تقول لابنك اضرب اللى يضربك؟.. طبيبة نفسية توضح

كتبت: دانه الحديدى

تعتبر المدرسة هي البوابة الأولى للعالم الخارجي بالنسبة للطفل، والتي يتعرض فيها لأنماط مختلفة من الشخصيات من أقرانه، من بينها شخصيات قد تكون سببا فى تعرضه لنوع من المعاناة تؤدى إلى تشكيل شخصية على نحو سلبى.

ويتعرض نسبة من الأطفال إلى سلوكيات سيئة من أقرانهم، قد تكون بغير قصد نظرا لحداثة سن هؤلاء الأطفال وقلة خبراتهم الحياتية، وأحيانا تكون عن قصد بسبب نمط التربية الخاطئة التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال بالمنزل، ويعد "الضرب" هو أشهر تلك السلوكيات، خاصة إذا كان الطفل الذى يتعرض للضرب غير قادر على الدفاع عن نفسه.

التصرف المناسب عند تعرض الطفل للضرب داخل المدرسة

تقول الدكتورة أمنية رأفت، أستاذ الطب النفسى أطفال بجامعة القاهرة، إنه حال تعرض الطفل للضرب، هناك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها حتى يتعلم كيفية الدفاع عن نفسه واسترداد حقه.

تقديم الشكوى لشخص بالغ

الخطوة الأولى عند تعرض الطفل للضرب من زميل له أو أكثر، هو تقديم الشكوى لأحد المسئولين داخل المدرسة، سواء المعلم أو أحد المسئولين بإدارة المدرسة، حتى يتم توقيع عقوبة على الطفل المعتدى ومنعه من تكرار تصرفه مرة أخرى.

مواجهة الطفل المعتدى

حال تكرار الطفل للاعتداء، يجب أن يواجه الطفل الواقع عليه الاعتداء زميله المعتدى، والطلب منه بطريقة حاسمة أن يتوقف عن الضرب لأنه سلوك غير مسموح.

ضرب الطفل

هى الخطوة الثالثة والأخيرة التى لا يجب اللجوء إليها إلا بعد عدم التوصل إلى نتيجة بالخطوتين السابقتين، بحيث يقوم الطفل المعتدى عليه برد العدوان على الطفل الآخر وضربه، حتى يتوقف عن ذلك التصرف، وتوضح أمنية أنه لا يمكن السماح باستمرار الاعتداء على الطفل حتى يتعمل كيفية استرداد حقه وعدم قبول الظلم الواضع عليه.

الأضرار النفسية لتعرض الطفل للضرب من زملائه

تعرض الطفل المكترر للضرب له تأثر بالغ السوء على شخصية هذا الطفل، لأنه ينتج شخصية ضعيفة ومهزوزة، وفاقدة للثقة بنفسها وتشعر بعدم وجود العدالة.

حدود تدخل الأهل في الأمر

في بعض الأحيان يتدخل أحد والدى الطفل المعتدى عليه، ويقوم بضرب الطفل الذى قام بالاعتداء على طفلهم، حتى لا يكرر فعلته مرة أخرى، ترفض أمنية رأفت هذا السلوك وتصفه بـ"البلطجة"، مؤكدة أن التدخل المناسب للأهل فى تلك الحالة هو تقديم شكوى لإدارة المدرسة، والتحدث مع أهل الطفل المتعدى وإخبارهم بالأمر وضرورة توقف طفلهم عن تكرار فعلته، مشيرة إلى أن يجب تعليم الطفل كيف يدافع عن نفسه.

دور الرياضة فى دفاع الطفل عن نفسه

ممارسة الرياضة، وتحديدا رياضات الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه والتايكوندو، تعلم الطفل كيفية الدفاع عن نفسه، لكن مع التأكيد على الطفل أنه في حالة اضطراره لاستخدام تلك الرياضات عند تعرضه للعنف، يتم للدفاع عن نفسه فقط، وليس للاعتداء على الآخرين.