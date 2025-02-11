اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:47 م
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إصابة 3 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:09 م
إصابة 3 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى إسعاف
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملتكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كوبري دمو باتجاه أسيوط، ووجود مصابين.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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