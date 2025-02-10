ننشر أسماء المصابين والحالة الصحية لهم فى حادث انقلاب سيارة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين والحالة الصحية لهم وكذلك أسماء المتوفين، حيث لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة القصاصين وتحديدا بمنطقة الدواويس، تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة القصاصين وتحديدا بمنطقة الدواويس دائرة دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع علاء على على 48 عاما يقيم فى القصاصين وأصيب بغيبوبة تامة اشتباه كسر بالضلوع وإصابة كل من السيد عمر عبد الحميد 45 عاما يقيم فى القصاصين، وأصيب باشتباه خلع بالكتف الأيسر والترقوة اليمنى وعماد ماهر جرجس 43 عام يقيم فى القصاصين وأصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالمخ والبطن ومسلم عبد العال مهنى 53 عام يقيم فى القصاصين وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمة بالرأس والسيد عوض عبد المجيد47عام يقيم فى الصالحية وأصيب بسحجات وكدمات ويوسف السيد عوض 12عام يقيم فى الصالحية وأصيب بسحجات وكدمات وعبد المنعم السيد عبد الجليل 55 عام يقيم فى القصاصين متوفى مكان البلاغ ونقل بعد معاينة الشرطة إلى مشرحة لقصاصين.

تم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى القصاصين.



جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.