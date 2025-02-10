300 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال يناير الماضي بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

استعرض الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية جهود، وأنشطة إدارة المستشفيات خلال يناير الماضي، معلنًا استقبال المستشفيات التابعة لـ 309 ألف، و845 حالة بالعيادات الخارجية.

وأضاف مدكور، أن عدد مرضى الاستقبال قد بلغ 101 ألفا، و142 حالة، كما تم إجراء 2334 عملية جراحية بمختلف أنواعها، واستقبال 11899حالة بالعناية، و832 بالحضانات.

وأوضح وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار فقد تم إجراء 198 عملية خلال الشهر الماضى من بينها 36 قسطرة قلبية، ونحو 162 رمد علاوة على إجراء 38877 جلسة غسيل كلوي.

وتابع، أنه قد تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات، ليصل إلى 98 جولة تفقدية خلال يناير تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام، ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية، ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه إلى جانب استكمال أعمال التطوير بمستشفيات منية النصر، وبلقاس سيجرى البدء في إنشاء وحدات لعلاج أمراض الدم بمستشفيات أجا والسنبلاوين مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى، نائب مدير الإدراة.



