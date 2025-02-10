يوم الصرع العالمى.. استشارى يوضح كل شىء عن المرض

كتبت مروة محمود الياس

الصرع هو المرض الذى يصيب المخ، فيتسبب في زيادة النشاط الكهربى به، فتضطرب الخلايا العصبية ولا تتمكن من ضبط مسارات الإشارات والأوامر التي تعطيها للمخ، تؤثر هذه الاضطرابات جميعاها على السلوك والحواس وحركة العضلات ويدخل المريض في حالة نوبة صرعية في كثير من الحالات، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للصرع، الموافق اليوم الإثنين، لابد وأن تتعرف على ما يخص هذا المرض.

مرض الصرع

قال الدكتور عادل سلطان، استشارى الأعصاب والنفسية قصر العينى، إن الصرع يصنف مرضا مزمنا لا علاج نهائي شافى منه، فلا يمكن التخلص من الاضطراب الصرعى الذى حدث للمخ نتيجة اضطرابات الكهرباء بداخله، ولكن تطورت وما زالت تتطور أدوية وطرق علاج الصرع، بحيث يسهل إدارته والتعايش مع جوانبه ونوباته المتكررة، بل يمكن منع نوباته من الظهور بممارسات صحية والتزام قوى من المريض.

أسباب مرض الصرع

وتابع "سلطان" خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصرع له الكثير من الأسباب والتي في الغالب ما تعود لمنبت وراثى، فالعوامل الوراثية في الغالب هي المسبب الأول له، إلا أن بعض العوامل الأخرى قد تعزز من ظهور نوباته مثل الصدمات والإصابات التي يتعرض لها البعض في الدماغ، وقد يرجع البعض الأسباب لمشكلات المخ التي تصيب البعض، وأى أمراض كامنة به.

أعراض الصرع ونوباته

أعراض الإصابة بالصرع تظهر خلال النوبة الصرعية، التي تختلف أعراضها من شخص إلى آخر، وتختلف حدتها أيضا، ولكن جميع النوبات تشترك في اضطرابات في الوعى والمشاعر والرؤية والوعى والسيطرة على الإدراك والعضلات والأعصاب، والتشنجات والتصلبات في الأطراف، وتغيرات في التنفس، وغياب الرؤية الواعية.

أعراض مبكرة للصرع

وأوضح الدكتور عادل بعض الأعراض المبكرة السريعة لنوبات الصرع، وهى ليست أعراض طويلة الأمد، بل هي أعراض تظهر لدى بعض مرضى الصرع دون غيرهم، قد تكون سببا في التنبؤ المسبق بإقتراب النوبات الصرعية، وتسمى هذه الحالة aura، حيث تظهر حالة من اضطراب الوعى الطفيف، والدوخة والدوار، زغللة في الرؤية واضطرابات بها، ويشاع أن تصيب بعض المرضى قبل النوبة الصرعية بدقائق أو بوقت قليل، مما يمكنهم من اتخاذ تدابير آمنة، مثل الجلوس في مكان آمن قبل إتيان النوبة، وكذلك إخبار المحيطين بإحتمالية إتيان النوبة.

علاج الصرع

لا علاج نهائي من الصرع، فهو مرض مزمن، هكذا أكد استشارى الأعصاب، ولكن يمكن بسهولة إدارة الأعراض والنوبات، هناك خيار دوائى وهو الخيار الأول والأكثر شيوعا، بمضادات الصرع، المتطورة وكثيرة الأنواع كلا وفقا لحالته، وهناك الخيار الجراحى الذى لا يفضله الكثيرين نظرًا لأن فرص اتداد النوبات الصرعية فيه كثيرة.

نصائح للوقاية من النوبات الصرعية

نمط حياة مريض الصرع هو الذى يحدد بشكل كبير إمكانية عدم اصابته بالنوبات من عدمها، فمن السهل إدارة مرضه إذا ما التزم بالآتى:

نظام غذائى صحى تمامًا خال من السكريات والدهون ووفقا لأوامر الطبيب المختص.

ممارسة الرياضة المناسبة لحالته ووعيه.

تجنب التوتر مطلقًا، والتحكم في التغيرات المزاجية، والبعد عن الضغوط.

تقليل أو الامتناع عن التعرض للشاشات.

ترطيب الجسم الدائم بالسوائل والمياه.

تجنب السهر والإجهاد الذهنى تماما.

الالتزام الدقيق والتام بأدوية الصرع الموصوفة له.