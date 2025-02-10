وكيل تعليم سوهاج يحيل 76 معلما بمدرسة سوهاج الثانوية المعمارية للتحقيق

سوهاج عمرو خلف

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إحالة عدد 76 معلما بمدرسة سوهاج الثانوية المعمارية من إجمالى 181 معلما ومعلمة بالمدرسة للتحقيق الفورى، نظرا لتغيبهم عن العمل الأمر الذي أدى إلى عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، جاء ذلك خلال متابعته لانتظام الدراسة بالمدرسة برفقه صبرى شعبان مدير إدارة التعليم الصناعي بالتعليم الفنى بديوان المديرية.

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لكشوف حضور وغياب الطلاب وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بإرسال إنذارات بفصل الطالب الذى يتعدى نسبة الغياب، حيث تبين خلال متابعته للمدرسة ارتفاع نسبة غياب الطلاب والبالغ عددهم (843) من إجمالى (971) طالبا الأمر الذى أثر سلبيا على العملية التعليمية والتدريبية للطلاب القائمة الدراسية العملية والنظرية داخل ورش المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة خلال لقائه مع الطلاب على ضرورة الاستفادة الكاملة والمشاركة الفعالة بمختلف الأنشطة الدراسية خلال اليوم الدراسي لتحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسي علميا وعملياً بما يمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل تنفيذا لخطه الدولة والوزارة لتطوير منظومه التعليم الفنى والذى يعد إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية للنهوض بالصناعه الوطنية.