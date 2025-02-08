وكيل تعليم سوهاج يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس

سوهاج عمرو خلف

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تنفيذ كافة القرارات واللوائح الوزارية الخاصة باستقرار وانتظام الدراسة بمختلف المدارس الحكومية والخاصة التى تعمل يوم السبت على مستوى المحافظة من خلال غرفه العمليات المركزية بالمديرية بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام بالمديرية، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، بضرورة المتابعه اليومية لانتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

اطمأن خلالها على انتظام وحضور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية، ووجه خلالها مديرى الإدارات التعليمية بأهمية متابعة التعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية من خلال استغلال الفراغات المتاحه والمناسبة كفصول إضافيه لاستيعاب الطلاب بما يساهم فى تحسين جودة العملية التعليمية بمدارس المحافظة.