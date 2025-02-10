وصلات مياه وصرف لـ100 أسرة أولى بالرعاية فى سوهاج بـ500 ألف جنيه.. تفاصيل

سوهاج - عمرو خلف

قال المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنه توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك في مجالات المشاركة المجتمعية لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة وذلك بين عدد 8 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه أناب المهندسة الشيماء محمد محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط لتوقيع بروتوكول التعاون مع الاتحاد النوعي لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى بمحافظة سوهاج بقيمة 500 الف جنيه لخدمة 100 أسرة أولى بالرعاية.

وأكد رئيس القابضة للمياه، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث تهدف إلى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع محافظات الجمهورية بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وان مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص في مثل هذه المشروعات يعد أمرًا بالغ الأهمية لما له دور فى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان نجاح المبادرات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفادت المهندسة الشيماء محمد أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى قرى محافظة سوهاج، وكذلك رفع الوعى البيئى والصحى للفئات المستهدفة، وأن التعاون مع مؤسسات وأفراد المجتمع المدنى يساهم بشكل فعال في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.