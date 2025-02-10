رئيس مياه المنوفية يتابع أعمال إحلال وتجديد الشبكات بحى شرق شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أعمال الإحلال والتجديد بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة حى شرق شبين الكوم ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذي يجرى تنفيذه حاليا.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم البدء حاليا على إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى وكذلك مد وتدعيم خطوط مياه الشرب ومد وتدعيم لخطوط الصرف الصحى بتلك المناطق غير المخططة بنطاق حي شرق شبين الكوم.

وأشاد رئيس الشركة بجهود محافظ المنوفية غير المحدودة في تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها فى المحافظة، مؤكداً أن ملف تطوير المناطق غير المخططة يأتي على رأس أولويات واهتمام الدولة لتحقيق الاستقرار الآمن لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة وتقديم الخدمات اللازمة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.