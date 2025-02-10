اليوم السابع
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الإثنين، 10 فبراير 2025 05:14 م
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وزير مالية الاحتلال: نعمل على دفن خطر إقامة الدولة الفلسطينية

الإثنين، 10 فبراير 2025 05:00 م
وزير مالية الاحتلال: نعمل على دفن خطر إقامة الدولة الفلسطينية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وكالات

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طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعرض خطة ترامب على الكابينت وبدء تنفيذها بعد المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة.

وأكد العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ودفن خطر إقامة دولة فلسطينية.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا حق للفلسطينيين بالعودة إلى غزة ضمن خطتنا في إدارة القطاع، وذلك وفق خبر لقناة القاهرة الاخبارية.

وكانت جمهورية مصر العربية حذرت من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.







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