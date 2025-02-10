وزيرة التنمية المحلية لرئيس حى الأزبكية: "مش عايزين روتين نزهق بيه الناس"

كتب على عبد الرحمن

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة على حى الأزبكية بالمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

والتقت الدكتورة منال عوض مع عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجى لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التى يقدمها الحى ، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذى لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد نماذج التصالح النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التى تم رفضها، ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتلقى ردود الجهات المعنية بطلبات التصالح وألا تزيد عن 30 يوماً، كما طالب وزيرة التنمية المحلية بأهمية انعقد لجنة البت الخاصة بالتصالح مرتين أسبوعياً للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة وقيام الامانة الفنية للجنة البت بدورها فى تجهيز جميع الملفات بما يساهم فى سرعة الفحص والبت فى الملفات.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، رئيس الحى بالتواجد على مدار اليوم فى المركز التكنولوجى لمتابعة سير العمل فى جميع الخدمات التى يطلبها المواطنين وبصفة خاصة حل أى مشكلات أو معوقات فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح وبصفة خاصة إحضار الإحداثيات المطلوبة من المواطن ضمن اجراءات وخطوات التصالح والتواصل مع إدارة الدعم الفنى بالوزارة فى حالة وجود أى مشكلات على منظومة التصالح لسرعة حلها.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية من رئيس حى الأزبكية بزيادة حملات التوعية للمواطنين فى جميع مناطق الحى لحثهم على التصالح على المخالفات البنائية التى تقع ضمن حالات قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وقالت الدكتورة منال عوض: " مش عايزين إجراءات روتينية نزهق بيها الناس.. الحكومة سهلت كتير فى اجراءات وخطوات التصالح وفيه تنسيق مستمر مع كل الجهات المرتبطة بالتصالح وعايزين نسهل على الناس".

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحى بضرورة التنسيق مع بعض الجهات المرتبطة بمنظومة التصالح مثل الطيران المدنى والتنسيق الحضارى لسرعة الرد على الطلبات المرسلة إليها وحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية مع رئيس الحى موقف منظومة المحال العامة ومنظومة المتغيرات المكانية ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وجهود الشركة المعنية بملف النظافة فى نطاق الحى.

وخلال الجولة وجهت الدكتورة منال عوض، رئيس الحى بضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة داخل مقر الحى وبصفة خاصة أمام المركز التكنولوجى وعلى الأسوار الخارجية ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالتواجد فى مقر الحى على مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض على الوزيرة.



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جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية فى حى الأزبكية



جولة وزيرة التنمية المحلية على حي الأزبكية



وزيرة التنمية المحلية تتابع التصالح على مخالفات البناء فى الأزبكية



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