اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2025 11:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة تكشف عن 9 نصائح مهمة لكبار السن.. تفاصيل

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:20 ص
وزارة الصحة تكشف عن 9 نصائح مهمة لكبار السن.. تفاصيل نصائح مهمة لكبار السن
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة عن 9 نصائح هامة لـ كبار السن والتى تضمنت:-

- زيارة طبيب العائلة بصفة دورية للكشف عن أي مشكلات صحية أو نفسية.

- التأكد من أخذ المسن الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب في وقتها، ويفضل أن يكون ذلك في وجود أحد أفراد الأسرة.

- العناية بصحة الفم والأسنان ومراجعة طبيب الأسنان بصفة دورية.

- تشجيع كبار السن على المشاركة الأسرية والمجتمعية والتطوع في البرامج الاجتماعية الموجودة في الحي أو المسجد وغيره.

- تشجيع المسن على القراءة والاطلاع؛ مما يساعد على تحفيز خلايا المخ ويحد من ظهور الاكتئاب والخرف.

- تحفيز المسن على المحافظة على وزنه، وذلك لحمايته من السمنة والأمراض الأخرى.

- الحرص على تناول غذاء صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم والغنية بالفيتامينات والمعادن.

- التوقف عن التدخين فورًا.

- تشجيع كبار السن على ممارسة الرياضة المنتظمة يوميًا، وذلك تحت إشراف طبي مثل المشي والسباحة.

image0
image1
image2
 

 

image3






مشاركة

الصحة

كبار السن

الفيتامينات

ممارسة الرياضة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة