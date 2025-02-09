وزارة الصحة: الحصول على الاعتماد شرط انضمام أى مستشفى للتأمين الصحى الشامل

كتبت أمل علام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هناك شرطًا أساسيًا لانضمام أى مستشفى إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وهو الحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.



وأضاف عبد الغفار، أن مصر واحدة من الدول التى تتمتع بتنوع كبير فى المنشات الصحية، ولديها منشآت صحية أو مستشفيات خدمات صحية تتبع الحكومة، وهناك منشآت تتبع الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من مستشفيات القطاع الخاص سواء هادفة للربح أو غير هادفة للربح التابعة للقطاع الأهلى التنموى.



وأضاف، أن لدينا مستشفيات يشار لها بالبنان وهى مستشفيات غير هادفة للربح، وتقدم خدمات بدون مقابل مادى، ومن المهم أن تستفيد وزارة الصحة والهيئات الثلاث فى منظومة التأمين الصحى أو على الأخص منظومة التامين الصحى الشامل من هذا التنوع الكبير فى تقديم الخدمات الصحية لتنضم إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لكى يكون لدى تغطية تأمينية ذات جودة عالية ومتنوعة وتستطيع أن تغطى الـ 107 ملايين على الأراضى المصرية.



وأكد، أنه فى النهاية فان الاشتراكات التى يدفعها المواطن هى اشتراكات ثابتة ومعروفة، وبالتالى فان المكان الذى يتلقى فيه المواطن الخدمة الطبية لا يفرق مع المواطن الذى يدفع اشتراكا تأمينيا إذا كان قادرا، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاشتراك لغير القادرين، ودور المواطن له حرية اختيار المستشفى التى يتلقى فيها العلاج أو الخدمة الطبية فى منظومة التامين الصحى الشامل.



وتابع: " فكرة أن يكون هناك قطاع خاصة وقطاع حكومى فانه ليس له علاقة بالعبء التأمينى الذى يتحمله المواطن، وهو يتلقى خدمة طبية ذات جودة وحتى تنضم المستشفى إلى منظومة التأمين الصحى الشامل عليها أن تكون حاصلة على الاعتماد من هيئة الاعتماد و الرقابة والصحية، والأهم هو إن المواطن له حرية الاختيار طالما أنها منضمة إلى المنظومة"، موضحا، أن هناك 6 محافظات انضمت إلى منظومة التامين الصحى الشامل، وهناك 5 محافظات سنضم فى المرحلة الثانية، وهى دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومرسى مطروح، وشمال سيناء .



