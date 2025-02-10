نقابة النقل العام: نؤيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين

كتبت آية دعبس

أعلن مجلس إدارة نقابة النقل العام، برئاسة محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، تأييد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وعدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية الرافض للتصريحات الإسرائيلية الداعية الى تهجير الفلسطينيين الي المملكة العربية السعودية جاء كالصاعقة على عدو مغتصب كونه يجدد إيمان مصر بإقامة دولة فلسطين على كامل ترابها الوطني وليس على سيناء او الاردن او السعودية.

وقال: على العدو الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية ان يعى قوة تلاحم الشعب المصرى، وفى القلب منه العمال خلف قائده الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى.

وأكد " كامل"، أن الأفعال الإجرامية وملوثات الإبادة عن بعد التى يمارسها ما يٌسمى بالصهاينة فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل وكذا التصريحات المتضاربة من جانبهم بحق تهجير الفلسطينيين من أرضهم يؤكد ان هناك عطل فادح أصاب محرك الفكر والإدارة الاسرائيلية " بالهشاشة 'و السقوط إلى الهاوية.