نقابة أطباء القاهرة تستضيف فعاليات اليوم العالمى للأمراض النادرة 27 فبراير

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، انطلاق فعاليات اليوم العالمى للأمراض النادرة الخميس 27 فبراير 2025 التى تستضيفها دار الحكمة، برعاية نقابة أطباء القاهرة.

وأضافت نقيب أطباء القاهرة، أن فعاليات اليوم العالمي للأمراض النادرة، تهدف لزيادة الوعي بالأمراض غير المعروفة أو التي تم التغاضي عنها، كذلك الدور الذي تقوم به الشبكات الاجتماعية لدعم المصابين بالأمراض النادرة وأفراد أسرهم.

تتضمن فعاليات المؤتمر الذي يعقد باشراف اللجنة العلمية برئاسة الدكتور هشام فرهود عميد كلية طب الأزهر السابق، توعية الأطباء و المرضي وأسرهم بالأمراض النادرة في مختلف التخصصات لطب الأطفال، وتشمل الاحتفالية جانب علمى للأطباء والمرضي وجانب ترفيهي للمرضى وأسرهم.

وقالت الدكتورة ماجي سمير عبد الوهاب، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش، إن الأمراض النادرة في الأطفال كثيرة ومتعددة وخاصة في مجتمعنا الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 110 ملايين نسمة، بينما يزيد تعداد الأطفال والشباب حتى عمر 18 سنة عن 40 مليون نسمة.

وأضافت أن التشخيص المبكر للأمراض النادرة هام جدا، ويمكن المريض من تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب دون أن يتعرض لمضاعفات، تؤدي في كثير من الأحيان بحياة المريض لذلك يرفع المؤتمر هذا العام شعار "معا نستطيع.. منفردين لا نستطيع ".