ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات عملاقة طولها 366 مترا

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FRIENDSHIP ) التابعة للخط الملاحي العالمي Ocean Network Express ) والتي ترفع علم هونج كونج والقادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م ويصل غاطسها الى 15.95م، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14274 طن تشمل: 3000 طن يوريا و 964 طن أسمنت و 943 طن ملح معبأ و9367 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19931 طن تشمل: 9636 طن حديد و7700 طن ذرة و2500 طن سكر و31 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 95 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1414 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2592 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 2718 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53294 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4693 حركة .