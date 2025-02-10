ممشى بنى سويف السياحى.. أول كورنيش صديق لذوى الهمم.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

يعد الممشى السياحى بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، أول ممشى صديق لذوى الهمم يتم تنفيذه، حيث تم تنفيذ بعض الإنشاءات، التى تهدف إلى توفير الراحة للمواطنين من ذوى الهمم.

وأطلق على الممش السياحى لكورنيش بنى سويف أول ممشى صديقا لذوى الهمم، حييث يضم 6 رامبات لذوى الهمم بالمنطقة رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات دخول وخروج منطقة الكورنيش السفلى، إضافة لدورات مياه مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه بالمنطقة.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن الممشى يضم باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، ومطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية، وعدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أنه تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميم الممشى لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم"، حيث تضم 6 رامبات "رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول وحمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه".

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إنه تم إتاحة كافة التسهيلات اللازمة لتمكين ذوى الهمم بمنطقة الكورنيش السفلى "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الهمم وضمان حصولهم على كافة الخدمات بالشكل المطلوب الذى يليق بفئة هامة من المصريين.



الممشى صديق لذوى الهمم



النافورة الراقصة



ممشى بنى سويف



ممشى بنى سويف