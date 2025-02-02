نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بنى سويف 2025 بالاسم ورقم الجلوس

بنى سويف هانى فتحى

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف 2025، اليوم الأحد، بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%، وقد تقدم للامتحان 64 ألفا و812 للنظامي حضر منهم 64 ألفا و330 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 826 حضر منهم 764 طالباً، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88%.

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من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل الوزارة، أن إدارة تعليم شرق بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 81.74% ثم إدارة غرب بني سويف في المركز الثاني بنسبة 76.49%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 76.06%، وفي المركز الرابع إدارة سمسطا بنسبة 76.02%، وإدارة الواسطى في المركز الخامس بنسبة 75.84%، وفي المركز السادس ببا 75.26% وفي المركز السابع إدارة الفشن بنسبة 74.71%، وفي المركز الثامن إدارة اهناسيا بنسبة 71.32%.