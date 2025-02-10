مع عودة المدارس.. 10أطعمة لتنمية القدرات الإدراكية لطفلك

كتبت إيناس البنا

مع عودة المدارس مرة أخرى، تلعب التغذية تلعب دورًا مهمًا، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، يخضع الدماغ لتطور سريع، ما يجعل من الضروري توفير الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الوظائف الإدراكية.

أطعمة تساعد على تحسين صحة الدماغ عند الأطفال

فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى وجبات أطفالك:

1. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل غنية بحمض الدوكوساهيكسانويك وحمض الإيكوسابنتاينويك (DHA وEPA)، وهما نوعان من أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ، تساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية بشكل عام.

2. البيض

البيض مصدر رائع للبروتين والكولين، وهو عنصر غذائي ضروري للذاكرة وتطور الدماغ، ويدعم صفار البيض على وجه الخصوص تكوين النواقل العصبية التي تساعد في نقل الإشارات بين الخلايا العصبية والعضلات، والتي بدورها مسؤولة عن الحركة السليمة والإحساس ومعدل ضربات القلب والنوم والتركيز.

3. التوت

الفراولة والتوت الأحمر غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا المخ من الإجهاد التأكسدي، كما تحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد على تحسين وظائف المخ بشكل عام.

4. المكسرات والبذور

الجوز واللوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان غنية بفيتامين E والدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تعزز الأداء الإدراكي.

5. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني تعمل على إطلاق الجلوكوز بشكل ثابت، وهو المصدر الأساسي للطاقة للدماغ، كما أنها غنية بالألياف والحديد وفيتامينات ب، التي تدعم وظائف الدماغ بشكل عام.

6. الخضروات الورقية

تحتوي السبانخ والكرنب والبروكلي على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد ومضادات الأكسدة، تعمل هذه العناصر الغذائية على تحسين الذاكرة وحماية الدماغ من التلف.

7. منتجات الألبان

يعد الحليب والزبادي والجبن مصادر ممتازة للكالسيوم وفيتامين د والبروتين، وهي ضرورية لوظيفة الأعصاب وتطور الدماغ.

8. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تدعم تدفق الدم الصحي، مما يضمن حصول المخ على الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجها.

9. الفاصوليا والعدس

تحتوي الفاصوليا والعدس على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والحديد والزنك، كما توفر مصدرًا ثابتًا للطاقة للدماغ.

10. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات صغيرة من الكافيين ومضادات الأكسدة القوية التي تسمى الفلافونويد، والتي تعمل على تحسين الذاكرة والتركيز.

دمج الأطعمة المفيدة للدماغ في وجبات الأطفال

قد يكون إضافة هذه الأطعمة إلى وجبات أطفالك أمرًا صعبًا بعض الشيء، لذا يمكنك تجربة الطرق التالية:

التخطيط لوجبات متوازنة

قم بتحويل الأطعمة المغذية إلى أشكال ممتعة أو مجموعات ملونة لجذب تناول الطعام.

استبدل الوجبات الخفيفة المصنعة بالمكسرات أو الفاكهة أو أعواد الخضار مع الحمص.

