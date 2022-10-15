6 أطعمة على قد الإيد غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية

فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات والأطعمة، يرصد "اليوم السابع" أبرز وأهم الأطعمة أسعارها فى متناول الجميع، وفى نفس الوقت تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وذلك وفقا لمواقع WEBMED وHEALTHLINE وVERYWELLHEALTH.

- الخضراوات الورقية

ومن ضمن هذه الأطعمة التالي:

تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المميزة، مثل الحديد وفيتامين سي وفيتامين ب 12، لذا يجب عليك تناول الجرجير والخس والسبانخ والبقدونس، والشبت، والخيار، كما أن هذه العناصر الغذائية تساهم فى الوقاية من الأنيميا والأمراض المزمنة مثل مشكلات القلب والأوعية الدموية.

- البقوليات

تحتوى على كيمات وفيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف، والكربوهيدرات، وجميعها عناصر تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على صحة الجسم، ومن أنواعها، مثل حبوب الذرة والعدس والفول والقمح والحمص.

- الزبادى

يعتبر من منتجات الألبان المفيدة فى تعزيز صحة المعدة وتغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، فمن المعروف أنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والدهون الصحية والماغنسيوم والبروتين وفيتامين ب 12.

- جبن قريش

الجبن القريش تحتوى على البروتين والفسفور والسيلينيوم والكالسيوم وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، لذا فتناولك لها يساهم فى امداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها.

- البيض

تناول بيضة واحدة في اليوم يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، لذا يمكنك تناولها للحصول علي الحديد والفسفور والزنك ومضادات الأكسدة والبروتينات.

- الحمضيات

كالليمون والبرتقال والجريب فروت، أطعمة حمضية غنية بفيتاين سي وتساهم في تقوية الجهاز المناعي، وإمداد الجسم بالحديد، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة.