6 أطعمة على قد الإيد غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية

- الخضراوات الورقية
تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المميزة، مثل الحديد وفيتامين سي وفيتامين ب 12، لذا يجب عليك تناول الجرجير والخس والسبانخ والبقدونس، والشبت، والخيار، كما أن هذه العناصر الغذائية تساهم فى الوقاية من الأنيميا والأمراض المزمنة مثل مشكلات القلب والأوعية الدموية.
- البقوليات
تحتوى على كيمات وفيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف، والكربوهيدرات، وجميعها عناصر تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على صحة الجسم، ومن أنواعها، مثل حبوب الذرة والعدس والفول والقمح والحمص.
- الزبادى
يعتبر من منتجات الألبان المفيدة فى تعزيز صحة المعدة وتغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، فمن المعروف أنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والدهون الصحية والماغنسيوم والبروتين وفيتامين ب 12.
- جبن قريش
الجبن القريش تحتوى على البروتين والفسفور والسيلينيوم والكالسيوم وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، لذا فتناولك لها يساهم فى امداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها.
- البيض
تناول بيضة واحدة في اليوم يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، لذا يمكنك تناولها للحصول علي الحديد والفسفور والزنك ومضادات الأكسدة والبروتينات.
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