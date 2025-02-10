محافظ الغربية فى جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي بكفر الزيات لمتابعة ملف التصالح

الغربية محمد طارق

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بمدينة كفر الزيات، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، والتأكد من تنفيذ التوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التحاور المباشر مع المواطنين المتواجدين داخل المركز، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن منظومة العمل، حيث أكد لهم أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وتسعى إلى تحقيق أقصى درجات المرونة والتيسير لضمان حصول الجميع على حقوقهم القانونية دون تعقيدات أو تأخير. كما وجّه المسؤولين بالمركز بسرعة فحص وإنهاء الطلبات المقدمة، مع الالتزام الكامل بتقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطنين.

وخلال تفقده لمختلف إدارات المركز، شدد اللواء أشرف الجندي على أهمية تطوير الأداء وتحقيق الانضباط داخل المراكز التكنولوجية، لضمان إنجاز المعاملات بسلاسة ودقة. كما وجّه بتوفير فرق دعم إضافية لضمان سير العمل بكفاءة، ومنع أي حالات تكدس، بما يساهم في تحقيق تجربة خدمية مريحة للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه يتابع بصفة يومية سير العمل في جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات صارمة برفع مستوى الأداء وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، سواء من خلال تسهيل الإجراءات، أو تقديم الدعم الفني المطلوب. كما أشار إلى أن المحافظة تعمل على متابعة الطلبات المقدمة بدقة، من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات المختصة، لضمان سرعة البت فيها وفقًا للضوابط القانونية.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الغربية أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجهات القيادة السياسية الهادفة إلى تيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفق إطار قانوني واضح، مشددًا على أن الغربية تسعى لأن تكون نموذجًا في سرعة الإنجاز وجودة الأداء في هذا الملف المهم، بما يحقق الاستقرار العمراني، ويحافظ على حقوق المواطنين في إطار من الشفافية والعدالة.