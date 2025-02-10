محافظ الغربية يفتتح معرض "أهلا رمضان" فى كفر الزيات بتخفيضات غير مسبوقة

الغربية - محمد طارق

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم معرض "أهلاً رمضان" بميدان أوسكار فى كفر الزيات، والذي يهدف إلى توفير جميع احتياجات الأسر المصرية من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق استعدادًا للشهر الكريم، في ظل جهود المحافظة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية.جاء الافتتاح بحضور متدربات برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات"، في إطار دعم تمكين المرأة في المناصب التنفيذية وتعزيز مشاركتها في العمل المجتمعي.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته داخل المعرض، أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحًا أن هناك تخفيضات كبيرة على العديد من المنتجات، بفضل التعاون مع كبار الموردين وسلاسل التجزئة الكبرى.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يضم كافة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، من لحوم ودواجن وأسماك، زيوت، سكر، أرز، مكرونة، خضروات، فاكهة، منتجات ألبان، وسلع تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ياميش رمضان بمختلف أنواعه، بما في ذلك التمر، والمكسرات، والزبيب، والقراصيا، وجوز الهند، وجميعها متوفرة بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وأوضح اللواء أشرف الجندي، أن محافظة الغربية ستفتتح عدد كبير من المنافذ وتعمل على التوسع في إقامة منافذ “أهلاً رمضان” في جميع المراكز والقرى، لضمان وصول السلع المخفضة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تتابع الأسعار يوميًا لضمان الالتزام بالتخفيضات المحددة ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار. كما وجّه الجهات المعنية بضرورة مراقبة جودة المنتجات والتأكد من توافر جميع السلع بكميات كافية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وخلال تفقده أجنحة المعرض، استمع المحافظ إلى آراء المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم عن الأسعار وجودة المنتجات، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق الحرة.

وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن معارض “أهلاً رمضان” تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم المواطنين وضبط الأسواق، بما يضمن استقبال الشهر الكريم بمزيد من الطمأنينة والاستقرار.