متحدث فتح: شعب فلسطين أخذ قرارا بعدم الرحيل عن أرضه تحت أي حال من الأحوال

كتب أحمد عبد الرحمن

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنه لطالما كنا نقول أننا خط الدفاع الأول، ولكن المسؤولية جماعية، موضحا أن الشعب الفلسطيني أطلق نضالا إنسانيا من أجل العودة والحرية والدولة، وأخذ قرارا أننا تحت أي حال من الأحوال لن يكرر الشعب الفلسطيني ولن يرحل عن أرضه، واختار الشعب الفلسطيني بعد هذه التجربة أننا نعيش في هذه البلاد ونموت فيها ولن نفرط في حقنا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الرهان الأول، أما الرهان الثاني لعمقنا العربى الأصيل، والموقف الثابت الراسخ الذي عبرت عنه العظيمة مصر، وكذلك الأردن والسعودية، وموقف دولنا العربية التي ستجتمع بعد أيام قليلة وتتحدث بلغة واحدة ولسان واحد أننا كلنا بجانب الشعب الفلسطيني ولن نقبل بتهجيره أو المساس بأمن واستقرار الدول العربية.

وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها لا قيمة لها ووهم لا يمكن أن يتحقق، ولكن كانت فلسطين عقارا لتمكن الاحتلال من السيطرة عليها، ففلسطين شعب وهوية وقضية وحكاية وطن وشعب يناضل من أجل أن يبقى في أرضه.