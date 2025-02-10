علماء فى بريطانيا يبحثون: لماذا تزداد الإصابة بالنوبات القلبية يوم الإثنين؟

كتبت مروة هريدى

غيرت دراسة عُرضت في مؤتمر الجمعية البريطانية لأمراض القلب والأوعية الدموية (BCS) في مانشستر عام 2023 طريقة فهم الناس للنوبة القلبية، حيث وجدت الدراسة، التي قادها أطباء من مؤسسة بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، أن النوبات القلبية الخطيرة من المرجح أن تحدث يوم الاثنين أي مع بداية الأسبوع، وذلك مقارنة بأيام أخرى من الأسبوع، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للدراسة، درس الباحثون سجلات أكثر من 10 ألاف شخص بين أعوام 2013 و2018، تم إدخال هؤلاء المرضى إلى المستشفى بسبب احتشاء عضلة القلب بارتفاع ST (STEMI)، وهو أشد أنواع النوبات القلبية، وبدون رعاية طارئة، حيث يكون احتشاء عضلة القلب بارتفاع القطعة ST مميتًا.

ووجد الأطباء أن هناك زيادة في معدل احتشاء عضلة القلب بارتفاع القطعة ST خلال بداية الأسبوع وتحديدًا يوم الاثنين (زيادة بنسبة 13%).

وقال أحد مؤلفى الدراسة في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية "لقد وجدنا أن فرصة الإصابة بنوبة قلبية خطيرة يوم الاثنين أعلى، وقد تم وصف هذه الظاهرة من قبل في جميع أنحاء العالم الغربي، نحن نعلم أن النوبات القلبية أكثر عرضة للحدوث في فصل الشتاء وفي الساعات الأولى من الصباح، ونفس التأثير يظهر في معدل حدوث السكتات الدماغية".

أظهرت دراسات سابقة أيضًا ارتفاع معدل النوبات القلبية في الأيام التي تلي تقديم الساعات للتوقيت الصيفي"، وأضاف الطبيب: "الآلية الدقيقة لهذه الاختلافات غير معروفة ولكننا نفترض أنها لها علاقة بكيفية تأثير الإيقاع اليومي على الهرمونات المتداولة التي يمكن أن تؤثر على النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومن المرجح أن يكون ذلك بسبب ضغوط العودة إلى العمل".

ويؤدي زيادة التوتر إلى ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول"، والذي يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويعتبر الكشف عن الأعراض في الوقت المناسب هو المفتاح للوقاية من أي مخاطر محتملة، إن التعرف على العلامات المبكرة للنوبة القلبية يمكن أن ينقذ الأرواح.

وتشمل الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، الشعور بعدم الراحة في الصدر، والذي قد يبدو وكأنه ضغط أو انقباض أو ألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه، ويستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود.

كما يمكن أن يحدث ضيق في التنفس مع أو بدون ألم في الصدر.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى، الألم الذي ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، والذي غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين إجهاد العضلات أو عسر الهضم.

التعرق البارد والدوار والغثيان والتعب الشديد هي أيضًا مؤشرات رئيسية، خاصة عند النساء، اللاتي قد يعانين من أعراض أكثر دقة، ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة في البداية ولكن لا ينبغي تجاهلها أبدًا، ويجب استشارة الطبيب فورًا.



