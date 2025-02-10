طب بيطرى جنوب الوادى تنظم قافلة تنموية بحلايب وشلاتين فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظّمت كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي قافلة بيطرية تنموية إلى مدينتي شلاتين وقرية أبو رماد بمدينة حلايب، وذلك بهدف دعم وتنمية الثروة الحيوانية في المنطقة، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر،

جاءت القافلة تحت رئاسة الدكتور سامي مراد، عميد كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، وبمشاركة كلٍّ من الدكتور خالد علي دهب، مدير الإدارة البيطرية بالشلاتين، والدكتور بولس نشأت، طبيب بيطري بوحدة الشلاتين، والدكتورة جميلة عثمان محمد، رئيس القسم البيطري بحلايب وأبورماد.

وشملت تقديم الخدمات البيطرية والكشف الطبي على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والتوعية للمربين حول سبل الوقاية من الأمراض وتحسين الإنتاج الحيواني.

تأتي هذه القافلة في إطار حرص الدولة على تنمية الثروة الحيوانية ودعم المجتمعات المحلية بمدن الجنوب في محافظة البحر الأحمر، من خلال تقديم الرعاية البيطرية المتكاملة للحفاظ على صحة الحيوانات وتعزيز الإنتاجية.



