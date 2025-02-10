ضبط 600 كيلو لحوم مصابة بمرض السل فى حملة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

ضبطت مديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور احمد قدري طبيب مجزر ساقلته العمومى بإجراء الكشف، عجل جاموسي يزن 600 كيلو جرام مصاب بمرض السل وتم إرسال تقرير بإعدامه بإشراف الدكتور رجب مدكور.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الاراضي والدكتور ممتاز شاهين- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج - محافظ سوهاج و الدكتور أحمد حمدى -مدير عام مديريه الطب البيطرى بسوهاج ،وتحت إشراف الدكتور رجب عبد اللاه مدكور مدير إدارة ساقلته البيطرية.

وشدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.

