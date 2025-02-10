اليوم السابع
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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة للطب البيطري بسوهاج

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:49 ص
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة للطب البيطري بسوهاج لحوم غير صالحة للاستهلاك
سوهاج عمرو خلف

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شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري ، حملة تحت إشراف الدكتور  على محمد فراج

والدكتورة هبة مرعى محمد و الدكتورة أمنيه محمد عبدالعال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمرور على الأسواق وتم ضبط 35 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة .

وتم المرور على مدرسة التربية الفكرية والمكفوفين للكشف على 27 كيلو جرام من اللحوم البلدية الموردة لمدارس التربية الخاصة، بناءا على تعليمات علاء فاروق - وزير الزراعة و استصلاح الاراضي و تعليمات  الدكتور  ممتاز شاهين- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية  اللواء الدكتور  عبد الفتاح سراج - محافظ سوهاج  الدكتور أحمد حمدى -مدير عام مديريه الطب البيطرى بسوهاج.

وشدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.
 







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