ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة للطب البيطري بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري ، حملة تحت إشراف الدكتور على محمد فراج

والدكتورة هبة مرعى محمد و الدكتورة أمنيه محمد عبدالعال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمرور على الأسواق وتم ضبط 35 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة .

وتم المرور على مدرسة التربية الفكرية والمكفوفين للكشف على 27 كيلو جرام من اللحوم البلدية الموردة لمدارس التربية الخاصة، بناءا على تعليمات علاء فاروق - وزير الزراعة و استصلاح الاراضي و تعليمات الدكتور ممتاز شاهين- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج - محافظ سوهاج الدكتور أحمد حمدى -مدير عام مديريه الطب البيطرى بسوهاج.

وشدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.

