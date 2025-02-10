صحيفة عبرية تكشف مطالب نتنياهو للمرحلة الثانية باتفاق غزة

محمد جمال

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مطالب بنيامين نتنياهو للمرحلة الثانية باتفاق غزة، وأكدت الصحيفة أن نتنياهو يخطط لعرض مطالب إسرائيل بشأن المرحلة الثانية للموافقة عليها باجتماع الكابينت الثلاثاء.

أشارت الصحيفة إلى أن التقديرات فى إسرائيل تشير إلى أن حماس لن تقبل بالمطالب الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية، مؤكدة أن المطالب تشمل نفي قيادة حماس من غزة وتفكيك ذراعها العسكرى ونزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن.

أكدت الصحيفة أنه بسبب التوقعات برفض حماس المطالب ستبذل إسرائيل جهودا لتمديد المرحلة الأولى قدر الإمكان، مشيرة إلى أن هدف السعي لتمديد المرحلة الأولى هو السماح بإطلاق سراح مزيد من الرهائن وتمديد وقف إطلاق النار.