حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرت إحدى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر الكشف الطبى على 168 مواطنا بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر .

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أن القافلة الطبية المجانية والتابعة لقرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر أجرت الكشف الطبى وصرف العلاج على أهالى قرية الزعفرانة وعرب عايش مجانا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوفير الخدمات الطبية للقرى التابعة لمدن المحافظة.

وقضت القافلة يومين فى القرية لتقديم الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، حيث كلف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، رئيس قرية الزعفرانة بمتابعة أعمال القافلة الطبية التابعة لإدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية، وتذليل العقبات لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وقدمت القافلة خدماتها للأهالى، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 168 مواطنًا، إلى جانب إجراء 13 كشفًا معمليًا، مع صرف العلاج بالمجان، حرصًا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة والخدمات الطبية بالمنطقة.

وأكد رئيس مدينة غارب أن هذه القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خصوصًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن خطة تستهدف تحقيق التنمية الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية في محافظة البحر الأحمر.