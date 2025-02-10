اليوم السابع
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الإثنين، 10 فبراير 2025 02:47 ص
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القوافل العلاجية الشهرية لـ"حياة كريمة" تصل قرية الحمروين بالقصير اليوم

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:00 ص
القوافل العلاجية الشهرية لـ"حياة كريمة" تصل قرية الحمروين بالقصير اليوم قافلة علاجية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تصل اليوم الإثنين، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إلى قرية الحمروين فى مدينة القصير، لتقضى فيها يومين اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وذلك بعد إجرء الكشف الطبى على أهالى قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة مجاناً.

ومن المقرر أن تستغرق القوافل العلاجية يومين فى قرية الحمروين، ومن القصير الى أقصى الجنوب حيث تقصد منطقة الخير التابعة لمدينة الشلاتين، وكذلك مدينة حلايب فى نفس التوقيت الأربعاء والخميس المقبلين، وتحديدا أيام 12 و13 فبراير الجارى، ومنهما إلى قريتي أبو رماد وادلديت التابعتين لمدينة حلايب وذلك يومى 14 و15 فبرابر الجارى.

وتعود القوافل من قرى حلايب إلى مدينة مرسى علم، حيث تصل إلى هناك يومى 16 و17 من فبراير الجارى، وتجرى الكشف الطبى فيها على أهالى قرى أبو الحسن الشاذلى، ومركز صحة الأسرة بمرسى علم.

وتختتم أعمالها خلال الشهر الجارى بقرى مدينة سفاجا، حيث تصل إلى قرية الحمروين وكذلك النصر فى سفاجا لإجراء الكشف الطبى يومي 18 و19 فبراير الجارى.







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