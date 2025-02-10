حملة لإزالة أعمال البناء المخالف والتعديات بغرب المنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الإثنين، حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة، التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

قاد الحملة نائبى رئيس حى غرب المنصورة أحمد ماهر، والدكتورة رولا مدحت، وفريق العمل المشكل من فادى محمد، مدير المتابعة الميدانية، ومحمد المرسى، مدير الإشغالات، ومسئولى التنظيم بالادارة الهندسية، حيث تم خلال الحملة التصدى لحالتين بناء مخالف بإزالة الشدة الخشبية، والجدران للدور الثاني عشر العلوي لعقار مخالف بفاصل علي الجمل القصير بمنطقة حى الجامعة، كما تمت إزالة جدران الدور الخامس العلوي لتجاوز ال 25% خدمات لعقار مخالف بمنطقة علي الجمل، وقد تم التحفظ على المواد المستخدمة بأعمال البناء، وذلك لمخالفة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

وأشار أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة إلى تكثيف حملات الرصد، والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد، وبمنتهى الحزم؛ لإيقاف تلك الظاهرة، ومحاسبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون، وفى ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء، والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة البناء المخالف