محافظ الدقهلية: لن نتنازل عن تحقيق مستوى نظافة فى الشوارع يليق بالأهالى

الدقهلية شريف الديب

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا مغلقا صباح اليوم، مع نواب رئيس حي غرب المنصورة للتكليف بعدد من المهام، وأبدى استياءه من مستوى النظافة بالحي، وأكد أنه سيحاسب كل رئيس مدينة وكل نائب بناءا على مستوى النظافة في القطاع المكلف بالأعمال فيه.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يمر يوميا وسيمر لتقييم الأداء بنفسه، وأكد على أنه لن يتنازل أو يتراجع عن تحقيق مستوى نظافة بدرجة ممتاز يليق بأهالي الدقهلية، وأوضح أننا قطعنا شوطا طويلا في تحقيق مستوى نظافة جيد ولابد من البناء عليه للوصول إلى المستوى المثالي المنشود.

وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة الحسيني البغدادي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة تكون مهمتها المرور اليومي وتقييم الأداء وعرض تقرير بمستوى أداء نواب حي غرب المنصورة، مؤكداً أن كل تقصير أو تباطؤ أو إهمال ليس لصاحبه مكان في الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن كل نائب رئيس مدينة هو المسئول عن القطاع المكلف به في جميع الأعمال.

وكلف محافظ الدقهلية نواب رؤساء حي غرب بمراجعة حضور العمال والسائقين من خلال كشوف رسمية، وتقسيم الحي إلى قطاعات ومناطق وإعادة توزيع العمال والسائقين وحاويات وصناديق جمع القمامة، على الشوارع والمناطق التي يتم المرور عليها يوميا بمعرفة كل نائب في قطاعه، والتزام العمال بالزي الموحد.