جامعة القاهرة تنظم فعاليات "اليوم الرياضى" لكليات الجامعة الأربعاء المقبل

كتب ـ محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبمشاركة وحضور وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الجامعة اليوم الرياضي الذي تنظمه إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن اليوم الرياضى يأتى في إطار تعزيز الروح الرياضية وبناء جسور التواصل بين كليات الجامعة، وينعقد وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 12 فبراير الساعة 12 ظهرا في الملعب الرئيسي بملاعب الجامعة.

ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز النشاط البدني، وتوطيد العلاقات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية، على أن يكون الحضور بالزي الرياضي.