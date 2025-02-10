تعيين الدكتور أحمد غلاب مديراً عاماً لمحميات البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدر الدكتورعلى أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، قرارا بتعيين الدكتور أحمد غلاب عبيد يوسف، بالمستوى الوظيفى الأول لشغل وظيفة مدير عام محميات البحر الأحمر، بقطاع حماية الطبيعة، وخاطب الجهات المختصة لتنفيذ القرار كل فيما يخصه، وتعيين أيمن نصر مراد، مديرًا لمحمية وادى الجمال الطبيعية بمرسى علم جنوب البحر الأحمر.

يذكر أن الدكتور أحمد غلاب شغل منصب مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر خلال السنوات الماضية.

كما أن الدكتور أحمد غلاب هو باحث بيئى متخصص فى محميات البحر الأحمر، شغل منصب مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر خلال السنوات الماضية، حيث عمل على تطوير المحمية والحفاظ على تنوعها البيولوجي.

كما عمل على تطوير قرية القلعان فى محمية وادى الجمال، حيث تم تزويدها بالطاقة الشمسية وإنشاء محطة لتحلية المياه، بهدف تحسين حياة السكان المحليين والحفاظ على البيئة، كما شارك فى تطوير محمية جبل علبة، التى تُعرف بـ”جنة البحر الأحمر”، حيث ساهم فى الحفاظ على تنوعها البيئى وترويجها كوجهة سياحية.