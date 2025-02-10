ترامب: الولايات المتحدة قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار فى غزة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار فى غزة بعد الحالة المتردية لرهائن إسرائيليين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
أكد ترامب أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها مؤكدا أنه قد يمنح أجزاء منها لدول أخرى فى الشرق الأوسط لإعادة بنائها، مشيرا إلى أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.
أضاف ترامب أنه سيقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا، مؤكدا أنه سيبحث فى حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أمريكا.
أكد ترامب أن قطاع غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه، مشيرا إلى أن حركة حماس كانت كارثية بالنسبة لقطاع غزة، مشيرا إلى أن الفلسطينيون لن يرغبوا في العودة إلى غزة إذا وفرنا لهم بديلا أفضل.