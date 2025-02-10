ترامب: الولايات المتحدة قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار فى غزة

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار فى غزة بعد الحالة المتردية لرهائن إسرائيليين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها مؤكدا أنه قد يمنح أجزاء منها لدول أخرى فى الشرق الأوسط لإعادة بنائها، مشيرا إلى أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.