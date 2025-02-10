بهجة الموسم السياحى الشتوى يومية فى المعابد والبالون الطائر بالأقصر.. سور

الأقصر – أحمد مرعى

أجواء الموسم السياحى الشتوى أجواء من السحر والجمال يعيشها سياح العالم الذين يزورون الأقصر وأسوان وسط إقبال كبير هذا العام أفضل من السنوات السابقة، حيث تعتبر مدينة الأقصر تعتبر الوجهة الأولى للسياحة الثقافية في مصر والمشتي السياحي الرئيسي، والتى تشهد حالة من الارتفاع الكبيرة في نسب الإشغال الفندقي خلال الموسم الشتوي الحالي.

وفي هذا الصدد يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، التقارير في الموسم الشتوى إلى أن نسب الإشغال في الفنادق العائمة والثابتة تتجاوز 85%، مدفوعة بتوافد السياح من الجنسيات الأوروبية والآسيوية، حيث أن النجاح الكبير الذي تحققه السياحة الثقافية في الأقصر نتيجة تضافر كافة الجهود على مدار الفترة الماضية، ولا تزال الأقصر تحتاج لسلسة من الأنماط السياحية الجديدة للترفيه عن الأجانب، حيث تبدأ بهجة سياح العالم في أول اليوم قبل بزوغ الشمس بالتوجه صوت أرض مطار البالون الطائر للتحليق في السماء على متن رحلات المغامرة الأبرز بالمحافظةز

ولدى زيارات السياح للأقصر يحجز الجميع رحلات البالون الطائر، والتي يبدأ منها يومه السعيد من قلب مطار البالون الطائر فجراً بالتوجه عبر المراكب النيلية للبر الغربى للإستمتاع بالتحليق في أعلى نقطة بالسماء، وتحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن.

وبعد رحلات البالون يتوجه السياح إلى المعابد في زيارات نهارية ومسائية لإستكمال يومهم السعيد بالأقصر، حيث تعانق قلوبهم سحر خاص لا يضاهيه سحر في أحد أهم وأقدم دور العبادة الدينية التاريخية في مدينة الأقصر، وهو معبد الأقصر الذي يضم سلسلة من التماثيل البديعة للملك رمسيس الثانى ونقوش تسرد تاريخه وبطولات الجيش المصرى في العصور المصرية القديمة والانتصارات في الحروب، بجانب المسلات والأعمدة المنقوشة والتي حصلت على دفعة تطوير كبيرة مؤخراً، والتي تجذب ضيوف العالم من السائحين في فترات النهار وفى الليل عقب قرار إضاءة المعبد حتى 12 ليلاً في الموسم السياحى الشتوى.



سحر البالون يجذب سياح العالم بالأقصر



سعادة السائحين على متن رحلات البالون الطائر



علامة الفرحة والبهجة فى قلب مطار البالون بالأقصر



استمتاع السياح على متن رحلات البالون الطائر



استمتاع السياح فى مقبرة توت عنخ امون



إقبال سياحى كبير على المراكب النيلية بالأقصر



الأفواج السياحية تتوافد على معبد الأقصر



الإقبال السياحى المبهر فى معبد الأقصر



الإقبال الكبير من سياح العالم على مقابر ملوك الأقصر



بهجة الأجانب فى رحلات البالون بالأقصر



بهجة السائحين على متن رحلات البالون الطائر



بهجة السائحين في قلب باسكت البالون الطائر



تقديم الفاكهة المميزة الشتوية فى المراكب النيلية



توافد السياح على رحلات المراكب النيلية بالأقصر



توافد كبير للسائحين على مقابر وادى الملوك والملكات



توافد كبير من سياح العالم فى معابد الكرنك