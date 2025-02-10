اليوم السابع
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الإثنين، 10 فبراير 2025 06:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية: ضبط وتفكيك 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بها

الإثنين، 10 فبراير 2025 06:00 ص
السعودية: ضبط وتفكيك 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بها الداخلية السعودية
أ ش أ

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صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تم ضبط وتفكيك (3) شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية، وتنسيق نقلها إلى مناطق أخرى فى المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بها.


وأوضح المصدر -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم القبض على (19) عنصرًا من المتورطين في نشاطات الشبكات، بينهم (5) من وزارة الداخلية، و(7) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و(3) من وزارة الدفاع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية السعودية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان.







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الداخلية السعودية

وزارة الداخلية السعودية

المُخططات الإجرامية

هيئة الزكاة والضريبة






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