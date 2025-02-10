السعودية: ضبط وتفكيك 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بها

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صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تم ضبط وتفكيك (3) شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية، وتنسيق نقلها إلى مناطق أخرى فى المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بها.



وأوضح المصدر -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم القبض على (19) عنصرًا من المتورطين في نشاطات الشبكات، بينهم (5) من وزارة الداخلية، و(7) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و(3) من وزارة الدفاع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية السعودية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان.