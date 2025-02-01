الداخلية السعودية: 40 ألف مخالف على أبواب الترحيل

كتبت ـ إيمان حنا

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة العربية السعودية خلال أسبوع، عن ضبط (21564) مخالفًا، منهم (13883) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4668) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3013) مخالفًا لنظام العمل. وفق "سبق" .

وكشف بيان جديد عن إحالة 40 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، ولاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل (10295) منهم.

ووفق بيان وزارة الداخلية السعودية بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1477) شخصًا، كما تم ضبط (90) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط (18) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (34680) وافدًا مخالفًا، منهم (31546) رجلاً، و(3134) امرأة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه تم إحالة (27227) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2317) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10295) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.