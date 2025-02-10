اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الفلسطينية: السلطة بدأت دراسة آلية دخولها إلى قطاع غزة

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:07 ص
الخارجية الفلسطينية: السلطة بدأت دراسة آلية دخولها إلى قطاع غزة وزيرة الخارجية الفلسطينية
أ ش أ

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أعلنت وزيرة الدولة الفلسطينية للشئون الخارجية "فارسين اغابكيان"، أن السلطة الفلسطينية بدأت دراسة آلية دخولها إلى قطاع غزة.


وقالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية - في تصريح خاص لقناة "العربية الإخبارية" إن هناك إشارات على تراجع وتيرة الزخم تجاه خطة ترامب بشأن قطاع غزة.


وشددت على أن الأهالي الفلسطينيين النازحين من الشمال إلى الجنوب؛ خير دليل على أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه.


وأضافت المسئولة الفلسطينية، أن المخاطر الحالية في فلسطين كبيرة جدا وغير مسبوقة، مبينة في الوقت ذاته أن الوحشية الإسرائيلية انتقلت من غزة إلى الضفة الغربية.







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