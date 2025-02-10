الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لحى شرق المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والذي يحمل رقم 1242 لسنة 2024، والخاص بتعديل المخطط التفصيلي لحي شرق المنصورة.

وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، قرر بالمادة الأولي يعدل المخطط التفصيلي لمنطقة رقم (2 ) حي شرق المنصورة على النحو التالي، يتم تغيير الاستخدام للموقع من خدمات إدارية إلى سكني وسكني مختلط، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد.

المادة الثانية يعتبر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملا للقرار.