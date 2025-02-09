بحث تقديم الدعم للمستثمرين بالمناطق الصناعية فى الدقهلية وتذليل العقبات

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اللواء محمد صلاح الدين وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة لرئاسة اجتماع الأمانة الفنية لمجلس ادارة المنطقة الصناعية بجمصة وذلك بمشاركة المهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الاسكان، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار، والسيد عوض مدير الاستثمار، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وعلاء زيان عن الهيئة العامة للاستثمار، ومحمود السيد مدير عام اقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء الأمانة الفنية من الجهاز التنفيذي والمستثمرين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في عام الصناعة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وتناول الاجتماع، استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بمطالب واحتياجات المستثمرين بالمنطقة الصناعية وإقرار العديد من التوصيات بشأنها تمهيدا للعرض علي مجلس ادارة المنطقة الصناعية في اجتماعه الدوري المقبل.

وأكد السكرتير العام، الاهتمام البالغ إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومتابعته الشخصية لإجراءات تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل الجاد والمستمر من قبل جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لأبناء الدقهلية.